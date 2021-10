BW-Verkehrsminister Herrmann will schnellere Förderung von "Refuels"-Anlagen

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann (Grüne) hat eine schnellere Förderung von sogenannten "Refuels"-Anlagen gefordert. Diese erneuerbar erzeugten Kraftstoffe seien in einem Projekt am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) bereits ausreichend erforscht und praktisch erprobt. In dem "Refuels"-Projekt forscht das KIT zusammen mit Partnern aus der Wirtschaft, wie regenerative Kraftstoffe effizient hergestellt und genutzt werden können. Unter anderem wurde ein Konzept für eine Demonstrationsanlage auf dem Gelände der Karlsruher Rafffinerie MiRO erstellt - mit bis zu 50.000 Tonnen Produktion pro Jahr. Verkehrsminister Hermann betonte, der Bund und die EU müssten schneller werden bei den Genehmigungsverfahren und der Bereitstellung von Fördermitteln für Anlagen im industriellen Maßstab. Bei einer positiven wirtschaftlichen Bewertung könnte bis in sechs Jahren eine erste Anlage ihren Betrieb aufnehmen. Herrmann nannte Kosten von rund einer halben Milliarde Euro.