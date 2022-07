Behinderungen im Karlsruher Strassenbahnverkehr

In Karlsruhe kommt es wegen Modernisierungs- und Reparaturarbeiten in den Sommerferien zu Behinderungen im Strassenbahnverkehr.

In Karlsruhe kommt es wegen Modernisierungs- und Reparaturarbeiten in den Sommerferien zu Behinderungen im Strassenbahnverkehr. Die Tramlinie 1 wird ab Donnerstag drei Wochen lang eingestellt. In Durlach erneuern die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) auf einer Länge von rund 100 Metern die Gleise zwischen den Haltestellen Schlossplatz und Turmberg. Auch an der Wendeschleife in Neureut-Heide wird gearbeitet. Laut VBK fahren auf den entsprechenden Streckenabschnitten der Tramlinie 1 Ersatzbusse.

Abgesengtes Gleis wird ausgetauscht

Auch auf der Tramlinie 5 kommt es weiter zu Behinderungen. In der Karlsruher Weststadt hatte sich Mitte Juli das Gleis abgesenkt. Dieses wird in den kommenden drei Wochen ausgetauscht. Bis dahin wird die Linie umgeleitet. Auch für Autofahrer kommt es während der Arbeiten in der westlichen Kriegsstraße zu Behinderungen.