per Mail teilen

Ursprünglich sollte es in Baden-Baden am Wochenende einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Der ist jetzt allerdings abgesagt und das sorgt für Gesprächsstoff in der Stadt. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe gab einem entsprechenden Eilantrag der Gewerkschaft Verdi statt. Demnach dürfen verkaufsoffene Sonntage nur unter ganz bestimmten Bedingungen stattfinden.