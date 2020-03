per Mail teilen

Das Rote Kreuz im Großraum Karlsruhe hat zunehmend Probleme mit verheimlichten Erkrankungen und unangekündigten Infektionsfahrten. Das sei eine Gefahr für die Rettungskräfte.

In einem aktuellen Fall hatte eine Patientin ihre grippeähnlichen Symptome verheimlicht. Die überraschten und ungeschützten Sanitäter mussten deshalb nach dem Einsatz 14-tägige Quarantäne. Sollten sich solche Vorfälle häufen, sei die Einsatzbereitschaft insgesamt in Gefahr, so DRK-Geschäftsführer Jörg Biermann.

Besonderer Schutz bei Infektionsfahrten

Dass Krankenwagenbesatzungen des Deutschen Roten Kreuzes sogenannte Infektionsfahrten durchführen, ist nicht erst seit Corona der Fall. Das DRK hat für diese Fälle einen eigenen Ablaufplan und spezielle Schutzausrüstung. Voraussetzung ist aber, dass solche Erkrankungen oder diesbezügliche Symptome nicht verheimlicht werden. Nur dann könne man auch vorbereitet sein.

Patienten müssten aber keine Angst haben: Selbstverständlich komme das DRK zu jedem Hilfesuchenden, auch wenn eine Corona-Virus-Erkrankung oder der Verdacht darauf vorliege.

