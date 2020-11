per Mail teilen

Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof (VGH) verhandelt seit Mittwochvormittag den Rechtsstreit um die geplante zweite Karlsruher Rheinbrücke. Verkehrsminister Hermann unterstützt Rheinbrückenplanung.

Nur rund 30 Zuhörer sind zum Verhandlungsauftakt in das Bürgerzentrum in der Karlsruher Südstadt gekommen, deutlich weniger als erwartet. Das Gericht war wegen des erwarteten Interesses von Mannheim nach Karlsruhe umgezogen.

Oberbürgermeister Mentrup kritisiert bisherige Planung

Die Verhandlung des VGH begann mit Formalien wie der Zulässigkeit der beiden Klagen. Dann rechtfertigte Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) die Klage der Stadt gegen die Planung des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Mentrup forderte eine grundlegende Neuplanung, die Rahmenbedingungen hätten sich über die Jahre grundlegend verändert.

SWR-Reporter Mathias Zurawski berichtet vom Verhandlungsauftakt im Gespräch mit Moderatorin Isabel Gotovac:

Die Planung für die Brücke zwischen Karlsruhe und Wörth (Rheinland-Pfalz) ist seit Jahrzehnten umstritten. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) kritisiert die Gefährdung von Schutzgebieten und seltenen Tierarten durch die geplante Brücke.

"Es handelt sich um einen vermurksten planerischen Prozess." Frank Mentrup (SPD), Oberbürgermeister Karlsruhe

Stadt Karlsruhe: Zweite Brücke soll parallel gebaut werden

Die Stadt Karlsruhe forderte bisher, dass die Brücke nicht wie vorgesehen 1,4 Kilometer entfernt, sondern direkt neben der bestehenden, über 50 Jahre alten Rheinbrücke gebaut werden soll. Die vorliegende Planung führe laut Stadt nicht zu einer Verkehrsentlastung, so Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD).

BUND scheiterte mit Klage vergangenen November

Gegen die neue Brücke zwischen dem rheinland-pfälzischen Wörth und Karlsruhe gibt es seit Jahren erheblichen Widerstand und diverse juristische Auseinandersetzungen. Im vergangenen November war eine Klage des BUND vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz weitgehend gescheitert.

Verkehrsminister macht sich für Vergleichslösung stark

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wirbt im Streit um die zweite Rheinbrücke für eine nachhaltige Lösung.

"Aus meiner Sicht steht einem erfolgreichen Vergleich nichts im Wege. Auf die Brücke muss auch der Radverkehr." Winfried Hermann (Grüne), Verkehrsminister Baden-Württemberg

Hermann betonte gegenüber der Deutschen Presseagentur, er habe zwar Verständnis für die Position der Stadt Karlsruhe, aber als Verkehrsminister stehe er im Auftrag des Bundes immer auch etwas zwischen den Interessen des Bundes, der beiden Länder, der Stadt Karlsruhe und der Naturschützer. Er sei zuversichtlich, dass man eine ganzheitliche Lösung für Auto-, Radverkehr und ÖPNV finden werde.

50 Jahre alte Rheinbrücke überlastet

Die bestehende Rheinbrücke wurde in den 1960er Jahren eröffnet. Ursprünglich wurde sie für bis zu 32.000 Fahrzeuge pro Tag geplant. Zuletzt wurde sie täglich von rund 80.000 Fahrzeugen genutzt. Die neue Brücke soll nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe etwa 107 Millionen Euro kosten. Bezahlt werden soll sie vom Bund.

Die Verhandlung des VGH in Karlsruhe soll bis Freitag dauern, ein Urteil folgt in der Regel schriftlich. Allerdings sei auch ein Vergleich und damit ein vorzeitiges Ende der Verhandlung denkbar, hieß es am Mittwoch.