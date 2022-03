Junger Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 20-Jähriger hat sich am Samstagabend in Karlsruhe-Durlach eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Fahrer soll zeitweise ohne Licht und mit 200 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein. Der 20-Jährige wurde am gleichen Abend von einem Autofahrer auf der B3 gemeldet. Dort soll er durch rücksichtsloses Verhalten aufgefallen sein und andere Autofahrer gefährdet haben. Daraufhin wurde eine Fahndung eingeleitet, wie die Polizei mitteilte. In einer 30er Zone in Durlach habe der Fahrer auf 120 km/h beschleunigt, um vor den Beamten zu flüchten. Schließlich prallte der Pkw in einer Kurve unter anderem gegen eine Parkbank. Zwei Personen flüchteten daraufhin aus dem Auto. Dank des Hinweises eines Anwohners und mithilfe eines Polizei-Spürhunds konnte der 20-Jährige entdeckt und festgenommen werden.