Zu einer Verfolgungsfahrt quer durch den Ort und über die Felder in Richtung Odenheim kam es am Sonntagmittag in Östringen (Kreis Kalrsruhe). Ein 26 Jahre alter Autofahrer hatte laut Polizei versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen überfuhr der 26-Jährige eine rote Ampel und mehrere Kreuzungen. Außerdem gefährdete er bei seiner Flucht über die Felder mehrere Fußgänger und Radfahrer. In Odenheim versuchte der Mann schließlich, zu Fuß zu entkommen. Er wurde von der Polizei gestellt. Der Grund für seine Flucht: Offenbar hatte der Autofahrer zuvor Drogen konsumiert. Er musste seinen Führerschein abgeben.