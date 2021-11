Halsbrecherische Flucht vor der Polizei

Ein 20-jähriger Moped-Fahrer hat sich in der Nacht auf Mittwoch in Bühl eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Den offiziellen Angaben zufolge hatte eine Polizeistreife bemerkt, dass der Beifahrer des jungen Mannes keinen Helm trug. Der 20-Jährige habe in teils halsbrecherischer Fahrweise versucht, die Beamten abzuhängen. In einer scharfen Kurve stieß er gegen eine Mauer. Sein leicht verletzter Beifahrer wurde vorläufig festgenommen. Der Fahrer, der offenbar keinen Führerschein hatte, flüchtete zu Fuß, konnte von der Polizei aber eindeutig identifiziert werden. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.