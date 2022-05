Impfpflicht im Gesundheitswesen - noch keine Bußgelder im Raum Karlsruhe

per Mail teilen

Das Gesundheitsamt in Karlsruhe geht von rund 1.300 Verfahren gegen ungeimpfte Beschäftigte im Gesundheitswesen aus. Seit Mitte März gilt dort eine Impfpflicht gegen Corona.

Wann Bußgelder verhängt oder gar Beschäftigungsverbote ausgesprochen werden, sei aber noch völlig offen. In einem ersten Schritt habe das Gesundheitsamt die zunächst 1.900 von Einrichtungen als ungeimpft gemeldeten Personen aufgefordert, den vom Gesetz geforderten Nachweis zu erbringen.

Bußgelder und Beschäftigungsverbote drohen

Nachdem mehrere hundert Rückmeldungen eingetroffen seien, gehe man davon aus, dass bei 1.300 Beschäftigten Verfahren eingeleitet werden - zum einen ein Bußgeldverfahren, zum anderen ein Verfahren, das auf ein Beschäftigungsverbot hinausläuft. Allerdings müsste vorher auch mit der betroffenen Einrichtung gesprochen werden. Das sei aufwändig und dauere, so das Karlsruher Gesundheitsamt.

850 Ungeimpfte im Gesundheitswesen im Raum Pforzheim



Auch im Enzkreis wurden noch keine Bußgelder verhängt oder Beschäftigungsverbote ausgesprochen. Man gehe von 850 Ungeimpften aus, so das Gesundheitsamt in Pforzheim. Vor einem Beschäftigungsverbot müsste Rücksprache mit den betroffenen Pflegeheimen, Pflegediensten oder Krankenhäusern gehalten werden, da die Versorgung der Patienten und Bewohner in jedem Fall sichergestellt werden müsse. Seriöse Zeitangaben zum weiteren Verfahren könne man derzeit nicht machen.