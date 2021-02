Seit Monaten geht in den Sportvereinen der Region nichts mehr - kein Ball, der über den Rasen rollt, Sporthallen, die leer bleiben, Fitnessgeräte, die einstauben. Jetzt schlägt der Sportausschuss in Baden-Baden Alarm.

Der Ernst der Lage ist Armin Zeitvogel anzusehen - auch wenn die FFP2-Maske den größten Teil seines Gesichts verdeckt. Der zweite Lockdown habe sie jäh ausgebremst, erklärt der Präsident des Sportausschusses Baden-Baden. Seit Monaten ist das Vereinsleben in Baden-Baden stillgelegt. Der Frust sitzt tief.

"Die Pandemie hat uns doch ein Stück der Gemeinschaft genommen, sie hat uns das Miteinander vollkommen genommen." Armin Zeitvogel, Sportausschuss Baden-Baden

Kinder und Jugendliche leiden unter Corona-Stillstand

Das Miteinander fehlt beim Sportausschuss allen - vom Vorstand bis hin zu den Sportlerinnen und Sportlern. Unter der Corona-Zwangspause würden die Jüngsten am meisten leiden, erzählt Zeitvogel. Allein 6.000 Kinder und Jugendliche zählt der Sportausschuss in seinen Vereinen in Baden-Baden. "Die Kinder werden träge", erklärt der Sportausschuss-Präsident die Folgen der Pandemie. Und genau darin liege auch die Schwierigkeit, die Kinder nach der Pandemie aus ihrer Trägheit wieder ins Training zurückzuholen, erklärt er.

Über die Corona-Folgen für Sportvereine in Baden-Baden berichtet SWR Reporterin Isabel Gotovac:

Vereinsmitglieder kündigen, Sponsorengelder fehlen

Weil wegen der Pandemie in den Vereinen nicht trainiert werden kann, sehen viele keinen Grund, weiter in einem Sport-Verein zu bleiben - so würden schon jetzt die ersten Vereinsmitglieder kündigen. Das Geld in den Vereinskassen werde knapper, auch weil die finanzielle Unterstützung durch Sponsoren fehle. Das seien meist Einzelhändler.

"Das bricht uns im Moment alles weg, denn die Einzelhändler haben ja keine Einnahmen. Das ist ein riesiges Problem, das wir haben." Armin Zeitvogel über fehlende Sponsorengelder

Wenn die Corona-Pandemie vorbei sei, würde sich die Situation so schnell nicht bessern. Die Einzelhändler hätten dann gar kein Geld für die Vereine, weil sie erst selbst finanziell wieder auf die Beine kommen müssten.

Kein Geld für anstehende Investitionen

Eigentlich müssten demnächst gleich mehrere Fußballplätze in Baden-Baden neue Flutlichtanlagen bekommen - pro Platz wären das Kosten von jeweils 50.000 Euro. Nicht zu leisten. Der Sportausschuss-Präsident sieht die Zukunft der Vereine im Moment düster:

"Gerade unsere Vereine sind ein Standbein unserer Gesellschaft - wenn die uns wegbrechen, sprich: wenn die Mitglieder wegbleiben, wenn wir keine Ehrenamtliche mehr haben, dann haben wir in der Gesellschaft ein Problem." Armin Zeitvogel

Hoffnung auf ein Stück Normalität

Auch wenn Zeitvogel auf einen riesigen Berg von Problemen blickt, hat er doch auch noch Hoffnung. Hoffnung auf so etwas wie Normalität im Vereinssport, trotz Corona:

"Wenn sie jetzt die Schulen wieder öffnen, dann muss es bei uns im Sport doch auch die Möglichkeit geben, dass sich unsere Kinder auch wieder treffen können." Armin Zeitvogel über mögliche Lockerungen

Wann die Normalität wieder zurückkehrt, ist noch ungewiss. Trotzdem wünscht sich Zeitvogel, dass mit ihr auch wieder die Mitglieder im Verein zurückkehren: "Das ist meine größte Hoffnung, dass unsere Mitglieder wieder zurückfinden in den Verein. Und da wieder aktiv werden."