Menschenkette in Karlsruhe als Verdi-Protest

In Karlsruhe, Rastatt, Baden-Baden und Pforzheim haben Beschäftigte des Öffentlichen Dienstsam am Dienstag ihre Arbeit niedergelegt. Aufgerufen der Aktion hatte die Gewerkschaft ver.di.

Trotz Pandemie-Stufe 3 haben über 1.300 Teilnehmer an der Menschenkette in Karlsruhe durch die Kaiserstraße teilgenommen. Eine klassische Kundgebung gab es nicht, die Teilnehmer konnten mit dem Handy bei einer Schaltkonferenz, einer sogenannten Silent-Kundgebung, zuhören.

Streikaktion trotz verschärfter Corona-Maßnahmen

Die Aktion hat etwa eine halbe Stunde gedauert, so Amely Poll, die stellvertretende Geschäftsführerin Verdi Mittelbaden-Nordschwarzwald. Der Abstand innerhalb der Menschenkette wurde mit Absperrbändern und Transparenten eingehalten. Eine Absage wegen der Corona-Situation war nicht in Frage gekommen, man lege großen Wert auf Sicherheit und das entsprechende Konzept sei vom Ordnungsamt genehmigt gewesen, so Poll weiter.

"Das letzte Angebot der Arbeitgeber war unterirdisch, deswegen wollen wir trotz Corona für das Recht der Beschäftigten kämpfen."

Kitas und Kliniken werden bestreikt

In Pforzheim beteiligten sich erneut mehrere Kindertagesstätten an den Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Betroffen waren zwölf Einrichtungen, teilte die Stadt mit. Die Eltern seien informiert und Notdienste eingerichtet worden. Auch in Karlsruhe wurden Kitas bestreikt. Von der Arbeitsniederlegung waren außerdem das Städtische Klinikum Karlsruhe und das Klinikum Mittelbaden in Rastatt betroffen. Das Klinikum Mittelbaden wies darauf hin, dass die Versorgung der Patientinnen und Patienten im Rastatter Klinikum eingeschränkt erfolgte.