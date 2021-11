Landesweiter ver.di-Streik: Buslinien auch im Raum Karlsruhe betroffen

Mit einem ganztägigen landesweiten Streik will die Gewerkschaft ver.di am Montag Druck im Tarifstreit des privaten Omnibusgewerbes machen. Davon betroffen sind auch Buslinien im Raum Karlsruhe.

Vor der nächsten Verhandlungsrunde im Bustarikonflikt erhöht ver.di den Druck. Die Gewerkschaft setzt erneut einen Streiktag an. Sie hofft, die Arbeitgeber zu einem Abschluss bewegen zu können. Wegen des Streiks werden die meisten Buslinien im Raum Waghäusel, Bruchsal, Bretten, Linkenheim-Hochstetten und Ettlingen sowie einige Linien im Stadtkreis Karlsruhe am Montag laut ver.di dann nicht bedient. Genaue Infos, wo gestreikt wird, lagen dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) zunächst nicht vor. In einer Mitteilung des KVV vom Freitag hieß es, Fahrgäste würden gebeten, eventuelle Ausfälle in ihre Planungen einzubeziehen.

Streik wird vor allem Schülerinnen und Schüler treffen

Wie ver.di mitteilte, werde der Streik im Busgewerbe vor allem Schülerinnen und Schüler treffen. Das bedauere man, erklärte ein ver.di-Sprecher dem SWR. Vor der elften Verhandlungsrunde müsse aber noch einmal deutlich gemacht werden, dass auch der letzte Punkt im Tarifkonflikt - die unbezahlten Standzeiten - mit den Arbeitgebern gelöst werden müsse.

"Es kann nicht sein, dass Busfahrer für eine Acht-Stunden-Schicht zwölf Stunden unterwegs sind, weil sie unbezahlte Leerzeiten haben."

Im Tarifstreit geht es unter anderem um Pausenregelungen sowie Nacht- und Sonntagszuschläge. Der Ausgang der Verhandlungen hat Auswirkungen für rund 9.000 Busfahrer in Baden-Württemberg.

Nächste Verhandlungsrunde kommt

Am Dienstag werden die Verhandlungen in elfter Runde fortgesetzt. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Arbeitsniederlegungen gegeben, auch mehrtägige Aktionen. ver.di hatte Anfang Juli den Weg für einen unbefristeten Arbeitskampf frei gemacht. In einer Urabstimmung hatten 97,9 Prozent der beteiligten Mitglieder für mögliche Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt.