Kita-Streiks am Weltfrauentag

Rund 300 Teilnehmerinnen werden am Dienstag zum Streik und Aktionstag am Weltfrauentag und in der Tarifauseinandersetzung für den Sozial- und Erziehungsdienst auf dem Karlsruher Marktplatz erwartet. Der Frauenanteil in diesen Berufen liegt bei über 85 Prozent, in den kommunalen Karlsruher Kitas, die ebenfalls bestreikt werden, ist der Anteil der weiblichen Beschäftigten sogar noch deutlich höher. Deshalb, so die Gewerkschaft ver.di, mache es Sinn, am Weltfrauentag zu streiken. Zu dem Aktionstag und einer Demonstration durch die Innenstadt am Nachmittag haben auch mehrere andere Frauengruppen aufgerufen.