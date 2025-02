Die Gewerkschaft ver.di hat in den städtischen Kitas in Karlsruhe am kommenden Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Aber es wird noch weitere Aktionen geben. Am Donnerstag sind dann Baden-Baden und Rastatt betroffen.

Die Gewerkschaft ver.di hat für den kommenden Dienstag Warnstreiks in den städtischen Kitas in Karlsruhe angekündigt. Die betroffenen Eltern seien bereits informiert worden, so Thorsten Dossow, Geschäftsfüher von ver.di Mittelbaden-Nordschwarzwald, gegenüber dem SWR.

Weitere Streikmaßnahmen angekündigt

Doch nicht nur die Kitas werden betroffen sein. Es ist ein ganzer Streiktag im öffentlichen Dienst geplant. Alle anderen Streikmaßnahmen an diesem Tag sind aber noch geheim. Damit steuert die Streikwelle im öffentlichen Dienst der Kommunen auf einen ersten Höhepunkt zu. Bereits am Dienstag wurden städtische Busse in Baden-Baden und Karlsruhe bestreikt.

Am Donnerstag wird in Baden-Baden und Rastatt gestreikt

Am kommenden Donnerstag ruft ver.di auch im öffentlichen Dienst in Baden-Baden und Rastatt zum ganztägigen Warnstreik auf. Nach Angaben der Gewerkschaft sind im gesamten Landkreis Rastatt kommunale Kitas betroffen. Außerdem werden das Landratsamt, die Stadtverwaltungen, die Stadtwerke und der Busverkehr in Baden-Baden bestreikt sowie die Stadtwerke in Gaggenau. In Baden-Baden ist am Vormittag eine Kundgebung geplant.

ver.di will Druck vor nächster Verhandlungsrunde erhöhen

Die Gewerkschaft ver.di will vor der nächsten Tarifverhandlungsrunde im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen am 17. Februar in Potsdam Druck machen. Sie fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat, außerdem drei zusätzliche freie Tage.