Kita-Warnstreiks: ver.di mit Beteiligung zufrieden

Die Kita-Warnstreiks in Pforzheim sind laut der stellvertretenden Bezirksgeschäftsführerin von ver.di, Amely Poll, besser gelaufen als erwartet. Sie sei sehr zufrieden mit dem ersten Streik in Pforzheim in dieser Tarifrunde. Laut Poll sind etwa 80 Menschen bei der Kundgebung am Morgen in Pforzheim dabei gewesen. Dort haben Beschäftigte aus Sozial- und Erziehungsdiensten mehr Entlastung gefordert und Arbeitgeber dazu aufgerufen, dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst müssen attraktiver werden, damit Menschen dort auch arbeiten wollen, so Amely Poll von ver.di.