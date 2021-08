per Mail teilen

Nach dem Passagierchaos am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden erhebt die Gewerkschaft verdi schwere Vorwürfe gegen die zuständige Sicherheitsfirma. Weil Personal fehlte, verpassten 130 Menschen ihren Flieger.

Der Betriebsrat der Sicherheitsfirma ESA Luftsicherheit habe im Vorfeld wiederholt mehr Personal von der Firmenleitung gefordert, so verdi. Demnach fehlen aktuell am Flughafen in Rheinmünster-Söllingen mindestens 20 Sicherheitskräfte, um die Kontrollen ohne Verzögerungen durchführen zu können.

Fehlplanung der Sicherheitsfirma?

Dass mit Beginn der Sommerferien in Baden Württemberg auch die Fluggastzahlen steigen würden, sei keine Überraschung gewesen, meinte der zuständige verdi-Sekretär. Die Firma sei auf den Ansturm trotzdem nicht vorbereitet gewesen. Die Firmenleitung will sich in der kommenden Woche zu den Vorwürfen äußern.

Nachdem am Montag 130 Passagiere ihre Flüge verpasst hatten, teilte das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe mit, bei der Sicherheitsfirma sei es unter anderem auch wegen Krankmeldungen zu Personalengpässen gekommen.