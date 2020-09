per Mail teilen

Ein verdächtiges Paket sorge am Busbahnhof in Rastatt am Freitag kurzzeitig für Aufsehen. Nachdem das Paket gegen 14 Uhr bemerkt wurde, war der Bahnhofsvorplatz für knapp drei Stunden gesperrt. Erst nach einer Untersuchung des Pakets durch Sprengstoffexperten konnte Entwarnung gegeben werden. Neben Rettungsdienst und Feuerwehr kam kurzzeitig auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.