Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist am Nachmittag ein verdächtiges Päckchen sichergestellt worden. Das Packet war bei einer Routinekontrolle im Röntgengerät in der Poststelle des Gerichts entdeckt worden. Es enthielt einen Brief und eine Flasche unbekannten Inhalts. Sie wurde von der Feuerwehr abgeholt und wird nun untersucht. Die Bundespolizei geht von keiner größeren Gefährdung aus.