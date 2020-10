Im Fall des im Juli in der Karlsruher Nordstadt getöteten Mannes hat die Polizei zwei Verdächtige gefasst. Bei beiden bestehe laut Polizei ein dringender Tatverdacht.

Der erste Verdächtige, ein 19-Jähriger, konnte bereits wenige Tage nach der Tat festgenommen werden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Sein mutmaßlicher 22-jähriger Komplize wurde am vergangenen Freitag in Neapel gefasst. Die Beiden sollen einen 24-Jährigen in der Karlsruher Nordstadt unter Anwendung massiver Gewalt getötet haben.

Drogengeschäfte Grund für den Streit?

Die Polizei vermutet, dass es bei dem Streit um Drogengeschäfte gegangen sein soll. Zeugenaussagen hatten zum Fahndungserfolg geführt.

An der Fahndung beteiligt waren neben der Sonderkommission der Karlsruher Kriminalpolizei auch die französische und die italienische Polizei.