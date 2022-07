per Mail teilen

Bei dem Feuer, das am Dienstagnachmittag in der Karlsruher Willy-Brandt-Allee ausgebrochen war, könnte es sich um Brandstiftung handeln. Das haben erste Ermittlungen der Polizei ergeben. Rund 150 Quadratmeter Waldboden waren dort abgebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Ermittlungen dauern an.