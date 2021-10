Verbrauchermesse Offerta in Karlsruhe soll stattfinden

Die Verbrauchermesse Offerta soll trotz Ausrufung der Pandemiestufe drei wie geplant stattfinden. Das hat die Messe Karlsruhe mitgeteilt. Das Hygienekonzept für die am Samstag beginnende Messe sei aber ausgeweitet worden.

Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt hat die Messe Karlsruhe demnach beschlossen, dass Besucher auf dem gesamten Gelände eine Maske tragen müssen. Das heißt, auch im Freigelände der Karlsruher Messe muss bei einem Besuch der Ausstellung ein Nasen-Mund-Schutz getragen werden. Bisher war das nur für den Innenbereich vorgesehen.

Zudem wird am Eingang bei jedem Besucher die Körpertemperatur gemessen. Die Messeleitung sieht aktuell keine Veranlassung, an der Durchführung der Offerta zu rütteln, heißt es wörtlich in einer Mitteilung. Das erarbeitete Hygiene- und Sicherheitskonzept gelte seitens der Behörden nach wie vor als bestätigt. Zudem seien Messen von dem Passus in der Corona-Verordnung ausgenommen, der Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen verbietet.