Einem Gaststätterbetreiber droht ein Corona-Bußgeld, weil am Wochenende in seinen Räumlichkeiten eine Tanzveranstaltung stattgefunden hatte. Außerdem habe man Verstöße gegen den Brandschutz festgestellt. Bereits am Wochenende zuvor wurde eine Tanzveranstaltung gemeldet, die laut Coronaverordnung verboten ist. Die Spanne der Bußgelder liegt zwischen 500 und 10.000 Euro, je nach Schwere und Einzelfall des Verstoßes.