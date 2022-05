Berliner Philharmoniker, Sisters of Comedy, Rummelplatz - Die Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Was ist los am Wochenende in der Region? In Karlsruhe, Baden-Baden und Pforzheim gibt es am Wochenende jede Menge Musik, etwas zum Lachen und zum Staunen!

Baden-Baden wird zum Spielort für die weltberühmten Berliner Philharmoniker. Unter ihrem Dirigenten Kirill Petrenko haben sie für einige Tage ihr Zelt in der Kurstadt aufgeschlagen. Bis 12. Novmeber gibt es insgesamt fünf Konzerte an verschiedenen Spielorten in der Stadt mit Werken unter anderem von Carl Maria von Weber, Paul Hindemith und Dimitri Schostakowitsch. Karten gibt es im Festspielhaus.

Konzerte finden am 6. und 7. November jeweils um 18 Uhr statt. Ticketpreise liegen zwischen 29 und 260 Euro. Es gibt auch Kammermusikabende im Casino und in der St. Bernhard-Kirche. Ticketpreis hier liegen bei 25 Euro. Nicht-Geimpfte dürfen das Festspielhaus nur mit negativem PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) betreten. Genesene und Geimpfte benötigen den jeweiligen Nachweis.

Etwas moderner wird es musikalisch am Samstag in Bad Schönborn in der Ohrenberghalle. Simon & Garfunkel treten zwar nicht mehr gemeinsam auf - aber dafür gibt es Musiker wie Thomas Wacker und Thorsten Gary, die ihre Musik so perfekt nachspielen, dass man den Unterschied kaum hören kann. Man kann also gemeinsam mit den Beiden in musikalischen Erinnerungen schwelgen. "Scarborough Fair", "The Boxer", "Mrs. Robinson" - alle Hits von Simon and Garfunkel live auf der Bühne in Bad Schönborn.

Das Konzert startet am Samstagabend um 20 Uhr. Tickets kosten 19 Euro im Vorverkauf. Es gelten die gängigen Coronamaßnahmen, die Veranstaltung ist 3G-pflichtig. Eine Abendkasse gibt es nicht.

Haben Sie sich schon einmal von einem Roboter sagen lassen, wo es lang geht? Das geht in Pforzheim. Der Museums-Roboter ist die Attraktion im Pforzheimer Reuchlinhaus. Auf Wunsch führt er die Besucher durch die Dauer-Ausstellung zu 5.000 Jahren Schmuckgeschichte. Das ist auf jeden Fall ein etwas anderer Museumsbesuch.

Eine klassische Führung durch die Dauerausstellung zu 5.000 Jahren Schmuckgeschichte gibt es am Sonntagnachmittag um 15 Uhr. Der Museumsbesuch kostet 6,50 Euro - es gilt die 3G-Regelung.

In der Comedy-Szene geben nach wie vor oft Männer den Ton an. Am Montag, 8. November im Karlsruher Tollhaus aber bestimmt nicht. Da treten die "Sisters of Comedy" auf. Es wird ein Abend mit Patricia Lürmann, Marlies Blume, Kathrin Wagner und Vera Deckers. 100 Prozent Frauenpower - Humor für sie und ihn und dazwischen - so versprechen es die Veranstalterinnen.

Los geht's am Montagabend im Karlsruher Tollhaus um 19.30 Uhr. Der Eintritt für "Sisters of Comedy" kostet 20 Euro an der Abendkasse. Im Tollhaus gilt seit November die 2G-Regel - Zutritt also nur für Geimpfte oder Genesene.

Die Karlsruher Mess' hat nach gefühlt endloser Corona-Unterbrechung endlich wieder geöffnet. Unter strengen Hygienevorschriften zwar, aber man kann wieder Bratwurst und Zuckerwatte essen, Geisterbahn, Karussell, Boxauto und Riesenrad fahren und vieles mehr. Der Karlsruher Messplatz ist täglich geöffnet. Am letzten Messetag, am Montag, 8. November, gibt es wieder das große traditionelle Musikfeuerwerk um 21 Uhr.

Die Karlsruher Herbstmess' hat täglich von 14 bis 23 Uhr geöffnet, sonn- und feiertags von 12 bis 23 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. An den Eingängen ist ein 3G-Nachweis und die Registrierung per Luca-App notwendig. Das Abschlussfeuerwerk findet Montagabend gegen 21 Uhr statt.