Vor einzigartiger Kulisse Kinofilme in Karlsruhe sehen, durch versteckte Hinterhöfe streifen oder Weltenbummler-Expeditionsfahrzeuge in Gaggenau bestaunen - hier kommen unsere Tipps fürs Wochenende!

Tipp 1: Schauburg Open Air-Kino am Schloss Gottesaue

Wenn die Dunkelheit einbricht, heißt es: Film ab! Filme anschauen in ungewöhnlicher Kulisse - das geht beim Open Air-Kino der Schauburg vor dem Schloss Gottesaue in Karlsruhe. Seit dem 24. Juli kommen Film-Fans hier wieder voll auf ihre Kosten. Bis zum 12. September werden die ganze Woche Filme gezeigt, dabei sind Klassiker, aber auch aktuelle Blockbuster. Am Samstag, 31. Juli, erwartet die Besucher der Oscar-Gewinner "Nomadland": bester Film, beste Hauptdarstellerin Frances McDormand, beste Kamera und gleich drei Oscars für beste Regie, bester Schnitt und bestes adaptiertes Drehbuch - jetzt ist der Oscar-Abräumer auch in Karlsruhe zu sehen.

Im Juli beginnen die Filme im Schauburg Open Air-Kino um 21:30 Uhr, im August um 21 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet 12 Euro, Kinder bis einschließlich 12 Jahren zahlen 7 Euro. Auf dem Gelände des Freiluftkinos gilt Maskenpflicht, während der Film-Vorstellung darf die Maske abgenommen werden. Einlass und Biergarten im Schlosspark mit Getränken und warmen Speisen ab 19 Uhr. Tickets gibt es vorzugsweise online oder an der Kasse der Schauburg in der Marienstraße 16.

Tipp 2: Laith Al-Deen im Kulturhaus Osterfeld

Der Song "Bilder von dir" - das war wohl Laith Al-Deens bekanntester Hit. Inzwischen hat er sein zehntes Album produziert: "Kein Tag umsonst" - das ist der Titel seines neuen musikalischen Babys. Und mit dem Titel meint der Karlsruher Sänger die guten, wie die schlechten Tage. Sein neustes Werk purzelte mitten in die Krise. Jetzt können ihn die Fans auch endlich damit live auf der Bühne sehen. Open Air kann er die Lieder seines zehnten Albums im Akustikformat nun unter die Leute bringen - und zwar im Innenhof des Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim. Geboten wird deutschsprachiger, gefühlvoller Pop.

Los geht das Konzert von Laith Al-Deen im Kulturhaus Osterfeld um 20 Uhr, im Vorverkauf gibt es die Tickets für 39 Euro. An der Abendkasse kosten sie knapp 42 Euro.

Tipp 3: Shantie-Songs in Ettlingen

Da kann man schon fast Sehnsucht nach See bekommen - hoher See. Unzählige Seemänner haben ihre Liebe zur See in Shantie-Songs besungen. Zum Klingen kommen einige am Freitagabend in Ettlingen: Bei "My love is the ocean" - Seemannsgarn und Seasongs servieren die Schlossfestspiele in Ettlingen zusammen mit dem Hotel-Restaurant Erbprinz musikalische und kulinarische Leckerbissen. Ein Abend mit Melodien und Geschichten vom Fernweh, von der hohen See und der großen Sehnsucht, von wartenden Liebsten und harten Jungs - für das perfekte Seemannsglück wartet am Ende ein Captain's Dinner im Erbprinz.

Beginn ist um 19 Uhr, Tickets für Musik und Essen kosten 99 Euro.

Tipp 4: Führungen durch Karlsruher Hinterhof-Schönheiten

Sie sind die heimlichen Schätze in so ziemlich jeder Stadt, versteckt, im Verborgenen – sie verschlucken den Lärm der Stadt und ihre Schönheit offenbart sich oft erst beim Entdecken: Hinterhöfe. Von diesen gibt es auch in Karlsruhe viele. Und sie wollen erkundet werden – bei einem Stadtspaziergang. "Stattreisen" nimmt an diesem Wochenende die Hinterhöfe rund um den Lidellplatz in der Karlsruher Innenstadt unter die Lupe.

Treffpunkt ist am Freitag in Karlsruhe um 15 Uhr am Lidellplatz und am Samstag um 14 hinter der Postgalerie. Zwei Stunden dauert der Ausflug durch die Hinterhöfe, die Führung kostet 10 Euro. Anmelden kann man sich bei "Stattreisen".

Tipp 5: Weltenbummler-Treffen in Gaggenau

Mit dem Unimog um den Baikal-See oder durch die Mongolei. Inzwischen werden die Allrad-Fahrzeuge zu wohntauglichen Expeditionsfahrzeugen umgebaut und reisen um die Welt. Die Geschichten und die Menschen zu diesen Reisen gibt es am letzten Juli-Wochenende beim 9. Weltenbummler-Treffen im Unimog-Museum in Gaggenau (Kreis Rastatt). In diesem Jahr werden rund 80 Fahrzeuge erwartet. Die Teilnehmenden aus ganz Deutschland und anderen Teilen der Welt nehmen Hunderte Kilometer Anfahrtsweg auf sich, um dabei zu sein. Für die Besucher gibt es kostenfreie Führungen und Vorträge.

Das Weltenbummler-Treffen in Gaggenau beginnt am Freitag und dauert bis Sonntag, 1. August. Am Freitag und Samstag ist das Treffen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag bis 17 Uhr. Die Fahrzeugschau auf dem Außengelände gibt es inklusive Museumseintritt, Führungen und Vorträgen für 6,50 Euro pro Person zu besichtigen. Für die Führungen und Vorträge gilt, wer zuerst kommt, mahlt zuerst - die Teilnehmerzahlen sind wegen Corona begrenzt. Es gelten die allgemeinen Corona-Bestimmungen: Besucherregistrierung, Desinfizierung, Abstandsregeln sowie das Tragen einer Mund-/Nasenschutz-Maske in den Museumsräumen.