Orgel-Jazz, Bürgertheater und Feinschmecker-Tour - Veranstaltungen rund um Karlsruhe

Weltstar Barbara Dennerlein an der Orgel bewundern, Bürger-Theater am Badischen Staatstheater erleben und versteckte Feinschmecker-Läden entdecken - hier kommen unsere Tipps fürs Wochenende!

Tipp 1: Orgel-Weltstar Barbara Dennerlein beim Festival Orgel & Jazz

Sie ist die Nummer 1 an der Hammond-Orgel: Barbara Dennerlein. Mit ihren teils speziell für die Pfeifenorgel komponierten Werken war sie schon an den Konzertorgeln im International Performing Arts Center in Moskau, der Eismeerkathedrale in Tromsdalen oder der Trinity Church in New York zu sehen.

"Orgel spielen ist Hochleistungssport!"

Bereits zum dritten Mal ist der Weltstar am Freitag in der Stadtkirche in Durlach beim Festival Orgel & Jazz zu bestaunen. Dieses Mal mit dem Programm "Spiritual Movements - Jazz Meets Pipe Organ". Geboten werden gefühlvolle Balladen wie rasante Tasteneskapaden und funky Grooves.

Dennerleins Orgelspiel in der Stadtkirche Durlach beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19:30 Uhr. Tickets gibt es für 25 Euro online zu kaufen oder im Vorverkauf bei Musik Schlaile in Karlsruhe und der Buchhandlung Mächtlinger in Durlach.

Tipp 2: Sommernachtstraum im Festspielhaus

Shakespeares Sommernachtstraum getanzt - im Festspielhaus Baden-Baden bringt der berühmte Choreograf John Neumeier Shakespeares Klassiker über die Irrungen und Wirrungen der Liebe mit seiner Kompanie "Hamburg Ballett John Neumeier" zur Aufführung. Musikalisch begleitet werden die Tänzerinnen und Tänzer von der Philharmonie Baden-Baden. Weil ständig Welten wechseln, sind die Zuschauer abwechselnd verzaubert und verblüfft. Das Werk ist selbst ein Traum, von dem man seine Augen nicht abwenden möchte.

Der Vorhang im Festspielhaus Baden-Baden geht am Freitagabend um 20 Uhr auf. Tickets kosten zwischen 19 und 130 Euro. Weitere Aufführungen gibt es am 9. und 10. Oktober.

Tipp 3: "Beziehungsweise" im Badischen Staatstheater

Ein ungewöhnliches Projekt zeigt das Badische Staatstheater in Karlsruhe am Samstag: 15 Karlsruher Bürgerinnen und Bürger kommen zu einem generationenübergreifenden Tanztheater auf die Bühne. Das Stück "Beziehungsweise" thematisiert unsere familiären Beziehungen: Wie sehr prägt uns Familie und unsere Beziehungen? Abstandssregelungen und Ausgangsperren haben viele familiäre Beziehungen in diesem Jahr unerwartet verändert.

Vorschau auf das Stück "Beziehungsweise":

Die Uraufführung im Badischen Staatstheater beginnt am Samstag um 19:30 Uhr. Tickets kosten 17 Euro, ermäßigt 8,50 Euro. Weitere Aufführungen sind am Freitag, 19. November.

Tipp 4: Feinschmecker-Tour durch Durlach

An duftenden Kräutern schnuppern, Tee schlürfen, den Gaumen mit Schokolade verwöhnen und interessante Weine verkosten. Klingt nach einem Besuch in einem Feinschmecker-Laden - so ähnlich, am Samstag wird der Karlsruher Stadtteil Durlach bei der Verführ-Tour quasi zum Freiluft-Feinschmecker-Laden. Dann kommen Liebhaber besonderer Genüsse voll auf ihre Kosten. Viele kleine Läden locken in der Durlacher Altstadt mit einem Angebot von Feinkost und Delikatessen.

Der Rundgang zu Durlachs Genießerläden beginnt am Samstag um 11 Uhr, die Teilnahme kostet 22 Euro und beinhaltet alle Kostproben in den ausgewählten Läden. Eine Anmeldung beim Veranstalter stattreisen Karlsruhe ist erforderlich.

Tipp 5: Karlsruher Bachchor feiert Jubiläum

Die Chor-Szene hatte es schwer in diesen Zeiten. Keine Proben, keine Auftritte, Corona hat Chöre überall verstummen lassen. Auch der Karlsruher Bachchor musste sein 115-jähriges Jubiläum verschieben. Am Sonntag wird das Konzert jetzt nachgeholt. In einer Besetzung mit zwei Klavieren und Pauken erklingt der älteste und größte Oratorienchor der Stadt wieder.

Darf wieder singen nach langer Corona-Pause: der Bachchor Karlsruhe. Kantorat der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe

Zu hören gibt es Johannes Brahms "Deutsches Requiem", Sopranistin Katrin Müller und Bariton Manuel Fluck sind die Solisten bei diesem Konzert.

Beginn des Konzerts ist um 19:30 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche in Karlsruhe. Die Tickets kosten 15 und 20 Euro, 2 Euro Ermäßigung gibt es für Schüler, Studierende und Fördervereinsmitglieder. Die Eintrittskarte gilt als KVV-Fahrkarte.