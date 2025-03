Bruchsal erinnert am Samstag mit zahlreichen Veranstaltungen an seine Zerstörung vor 80 Jahren. Bei einem Bombenangriff am 1. März 1945 starben rund 1.000 Menschen.

Für Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ereignete sich vor 80 Jahren kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs die größte Katastrophe seiner jüngeren Geschichte. An einem sonnigen Nachmittag luden amerikanische Bomber ihre Bombenlast über der Stadt ab. Der Angriff dauerte rund 45 Minuten. Rund 1.000 Menschen starben. 80 Prozent der Innenstadt lagen danach in Trümmern. Auch das Bruchsaler Schloss wurde zerstört.

Tausende von Bomben fallen auf Bruchsal

Über 900 Sprengbomben und 49.000 Stabbrandbomben wurden über der Stadt abgeworfen. Wie viele andere Städte in Europa wurde auch das alte Bruchsal innerhalb kürzester Zeit fast vollständig ausgelöscht. Die Stadt teilt damit das Schicksal von Städten in der Region wie Pforzheim.

80 Jahre nach der Kriegszerstörung wird in Bruchsal den gesamten Tag über mit zahlreichen Veranstaltungen an das tief einschneidende Ereignis erinnert .

Um 13:50 Uhr, dem Zeitpunkt des Luftangriffs, werden am Samstag die Glocken sämtlicher Kirchen in der Stadt läuten. Vor der Gedenktafel im Atrium am Bergfried findet eine öffentliche Kranzniederlegung der Stadt Bruchsal mit Gedenkworten von Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (Grüne) statt.

Bruchsal nach dem Bombenangriff am 1.März 1945 Stadtarchiv Bruchsal

Erinnerung an Bombenangriff: Filme, Konzerte, Theaterstücke

Das Cineplex-Kino zeigt am Gedenktag mehrmals eine Filmdokumentation über die Bombardierung Bruchsals mit dem Titel "Ein grauenhafter Tag liegt hinter uns". Am Nachmittag findet ein Gedenkkonzert in der Lutherkirche statt. Des Weiteren erinnern Theaterstücke, Vorträge und Führungen an die Zerstörung der Stadt vor 80 Jahren und ihren Wiederaufbau.