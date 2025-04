Tipps: Was ist los an Ostern in der Region Karlsruhe, Bruchsal oder Baden-Baden?

Ostereier suchen auf dem Merkur, mit Miniaturloks fahren oder Kunsthandwerk entdecken? Hier gibt es einige Tipps für Veranstaltungen in der Region Karlsruhe und Baden-Baden.

9.999 Ostereier auf dem Merkur Baden-Baden

Der Osterhase ist am Samstag fleißig auf dem Baden-Badener Hausberg Merkur . Dort versteckt er für Kinder überall bunte Eier. Den ganz Kleinen überreicht er sie sogar persönlich. Insgesamt werden 9.999 Eier auf den Wiesen ausgelegt. Die Kinder können dann stündlich von 11 bis 15 Uhr die Ostereier einsammeln. Auch Kinderschminken, Gleitschirmflieger oder eine Tombola gibt es. Die Ostereiersuche auf dem Baden-Badener Merkur beginnt am Samstag um 10 Uhr.

So war die Ostereiersuche auf dem Merkur im vergangenen Jahr:

Auch in Bad Wildbad (Kreis Calw) gibt es eine Suchaktion . Am Ostersonntag und Ostermontag sind an der Hängebrücke Wildline bunte Eier versteckt. Die gefundenen Eier können dann abgegeben werden. Sie werden gegen Süßigkeiten eingetauscht. Gesucht werden kann an beiden Tagen jeweils von 10 Uhr bis 16 Uhr.

Kunsthandwerkermarkt in Maulbronn

Kunsthandwerk in allen Facetten: Das ist wieder in Maulbronn (Enzkreis) beim traditionellen Markt "Lebendiges Kunsthandwerk" zu entdecken. Zahlreiche Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker laden von Samstag bis Montag zum Stöbern ein. Die Stände sind im Klosterhof und im Fruchtkasten, der heutigen Stadthalle, aufgebaut - von handgestalteter Keramik, mundgeblasenem Glas, origineller Kleidung bis hin zu Holzspielzeug. Der Kunsthandwerkermarkt ist am Samstag von 13 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag und Montag jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Der Klosterhof von Maulbronn SWR

Osterhase im Schlossgarten Bruchsal unterwegs

Den Osterhasen höchstpersönlich suchen können Kinder am Sonntag im Schlossgarten in Bruchsal (Kreis Karlsruhe). Er versteckt sich dort zwischen 12 und 16 Uhr. Wer ihn findet, bekommt eine kleine Überraschung. Am Sonntag und Montag gibt es zudem eine Bastelwerkstatt für Kinder im Schloss, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Die selbstgebastelten Kunstwerke dürfen die Kinder im Anschluss mit nach Hause nehmen. Bei einer Familienführung am Sonntag ab 15 Uhr wird gezeigt, wie früher am fürstbischöflichen Hof Ostern gefeiert wurde. Für die Führung ist eine Anmeldung erforderlich.

Im Schlossgarten Bruchsal versteckt sich am Ostersonntag der Osterhase. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uli Deck

In Ötisheim dampfen die Züge

Am Ostermontag zischen und dampfen wieder Miniaturzüge über das Gelände der Dampfbahnfreunde Ötisheim (Enzkreis). Es ist der erste Fahrtag, das traditionelle "Andampfen". Mit verschiedenen Loks und Zügen sind die Eisenbahner von 11 bis 17 Uhr unterwegs. Dann heißt es einsteigen und mitfahren auf der gut einen Kilometer langen Strecke.

Oster-Oratorium von Bach in Karlsruhe

In der Christuskirche in Karlsruhe erklingt am Sonntag das Oster-Oratorium von Johann Sebastian Bach. Das Oratorium wurde vor 300 Jahren zum ersten Mal aufgeführt, am Ostersonntag 1725. Mitwirkende sind unter anderem das Vocalensemble Capella Carlsruhe und das Karlsruher Barockorchester. Das Osteroratorium ist am Ostersonntag vormittags ab 10 Uhr im Festgottesdienst und abends in der Stunde der Kirchenmusik ab 18 Uhr zu hören.

Auf den Spuren des Glücks in Schömberg

In Schömberg (Kreis Calw) geht man am Sonntag einer konkreten Frage auf die Spur: Was macht uns glücklich? Bei einer rund sechs Kilometer langen "Glückswanderung" begeben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Suche nach dem Glück in der Natur. Beginn ist um 9:30 Uhr. Treffpunkt ist am Kurhaus-Springbrunnen. Eine Anmeldung ist erforderlich .