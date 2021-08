Der Veranstaltungssommer in der Region nimmt Fahrt auf. Freizeitangebote gibt es jede Menge. Hier kommen Tipps für das Wochenende im Raum Karlsruhe, Pforzheim, Rastatt und Calw.

Open-Air-Festival in Calw

Auch in diesem Jahr fallen viele Festivals wegen Corona aus. Ganz muss man deshalb aber trotzdem nicht darauf verzichten. In Calw startet am Wochenende das Brühlpark Festival. Von Freitag bis Sonntag gibt es eine Open-Air-Bühne, gute Musik und leckeres Streetfood.

Das Brühlpark Festival 2021. Los geht's am Freitag ab 18:30 Uhr im Stadtpark in Calw. Tickets für das Festival-Wochenende kosten 28 Euro. Auf dem Gelände müssen die gängigen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Am Sitzplatz muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Mundart-Theater in Karlsruhe

Sonntagabend, Zeit für den Tatort. Das ist alles was Harald Hurst an Vorbereitung für sein Stück "Tatort – So isch's wore" braucht. Er liefert dabei einen urkomischen Blick in die badische Seele und den Alltag im Eheleben.



Unterhaltung auf Mundart mit "Tatort – So isch's wore" im Sandkorntheater in Karlsruhe. Am Freitag ab 19:30 Uhr. Karten gibt es ab 24 Euro. Ein Corona-Test oder ein Impfnachweis sind nicht notwendig. Es gilt die Maskenpflicht, am Platz können die Masken jedoch abgenommen werden.

EM-Finale Italien gegen England ohne Ton in Pforzheim

In Pforzheim gib es am Sonntag eine Fußballübertragung der besonderen Art. Das Kommunale Kino zeigt am Abend live das Finale der Fußball Europameisterschaft, allerdings als Stummfilm. Heißt: Kein Ton, nur ein Pianist, der das Spiel auf seinem Klavier begleitet. So haben sie Fußball definitiv noch nie erlebt!

Silent Soccer im Kommunalen Kino in Pforzheim. Am Sonntag um 21 Uhr, Tickets gibt es für 7,50 Euro. Im Kino gelten die gängigen Corona-Regeln, am Platz kann die Maske abgezogen werden.

Horrorshow in Ötigheim

Eine romantische Liebesgeschichte, ordentlich schwarzer Humor, Musik im Stil der 60er Jahre und eine fleischfressende Pflanze, die nach der Weltherrschaft strebt. Das sind die Zutaten für die Musicalkomödie "Der kleine Horrorladen". Das Stück basiert auf einem Film von 1960, aus dem Musical-Autor Howard Ashman eine der erfolgreichsten Broadway-Shows aller Zeiten machte.

Lukas Tüg / Freilichtbühne Ötigheim

"Der Kleine Horrorladen", am Samstag um 20:30 Uhr auf der Freilichtbühne Ötigheim. Karten gibt es ab 17 Euro. Ein Corona-Test oder ein Impfnachweis sind nicht notwendig. Es gilt die Maskenpflicht, am Platz können die Masken jedoch abgenommen werden.

"Sing meinen Song"-Künstler kommt nach Karlsruhe

Ian Hooper dürfte spätestens seit der letzten Staffel "Sing meinen Song" vielen ein Begriff sein. Der charismatische Frontmann der Berliner Folk-Band "Mighty Oaks" kommt mit seiner Band am Sonntag nach Karlsruhe. Dort spielen sie Songs aus ihrem neuen Album "Mexico", aber auch Hits wie "Brother" oder "Storm".

Die Mighty Oaks kommen in die Fächerstadt. Am Sonntag, ab 21 Uhr auf der Kulturbühne an der Messe Karlsruhe. Tickets gibt es ab 39 Euro. Zutritt gibt es nur für Besucher die getestet, geimpft oder genesen sind. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Auf dem Gelände gilt Maskenpflicht, ausgenommen ist der eigene Sitzplatz.