Durlacher Altstadtfest und Baden-Badener Sommernächte

Am ersten Juliwochenende finden in der Region zahlreich Feste und Veranstaltungen statt. Auch der Zoo in Karlsruhe hat in zwei langen Nächten geöffnet. Nach zwei Jahren Pandemie können Besucher des Karlsruher Zoos am Freitag und Samstag bis 22 Uhr die besondere Atmosphäre des Abends genießen. In Durlach startet das 44. Altstadtfest. 30 Vereine und Verbände unterhalten mit Bands und Leckereien. Außerdem findet in Karlsruhe am Wochenende das "Chorfest Baden" statt. Laue Sommernächte kann man auch in Baden-Baden genießen. Hochklassige Musik von Jazz und Chanson bis zu Pop und Rock sorgen im Umfeld der Kurhauses für Stimmung bei freiem Eintritt. Das Fest ist auf vier Tage angelegt, die Veranstalter rechnen mit mehreren tausend Besuchern.