Im Baden-Badener Kurpark durch Wasserwände laufen, anschließend eine Runde Tango tanzen in der Trinkhalle und dann zur Karlsruher Museumsnacht "Kamuna" - das sind unsere Veranstaltungstipps.

Tipp 1: "Kunst findet stadt" in Baden-Baden

Die Stadt Baden-Baden hat den dänischen Künstler Jeppe Hein beauftragt, den Kurgarten vor dem Baden-Badener Kurhaus mit Kunstwerken auszustatten. Diese Kunstwerke können und sollen aber von allen Besucherinnen und Besuchern genutzt werden, zum Beispiel auch das Werk "Appearing Rooms - Erscheinende Wände". Dabei spritzt Wasser aus dem Boden und bildet so einen Raum in der Öffentlichkeit. Aber Vorsicht! Wer nicht aufpasst und den richtigen Moment verpasst, wird nass.

"Appearing Rooms" und mehr Werke von Jeppe Hein sind ab sofort im Baden-Badener Kurpark zu sehen, täglich von 10 bis 23 Uhr. Der Eintritt ist frei!

Tipp 2: Die Karlsruher Museumsnacht "Kamuna"

Die Karlsruher Museumsnacht, kurz "Kamuna" darf dieses Jahr endlich wieder stattfinden. Die Veranstaltung ist Kult in Karlsruhe. Dabei öffnen die Karlsruher Museen von 18 Uhr bis Mitternacht ihre Pforten. Für 10 Euro Eintritt kann man alle teilnehmende Museen besuchen, die einen interessieren. Wegen Corona ist die diesjährige Ausgabe allerdings etwas kleiner, das Rahmenprogramm muss leider noch ausfallen. Auch das Ticketkontingent ist reduziert.

Die Karlsruher Museumsnacht "Kamuna" am 7. August ab 18 Uhr. Tickets kosten 10 Euro. In allen Museen gilt Maskenpflicht. Ein Test-, Genesenen- oder Impfnachweis braucht man nach derzeitiger Inzidenz-Lage nicht.

Tipp 3: Tango-Abend im Wandelgang der Baden-Badener Trinkhalle

Im Wandelgang der Trinkhalle neben dem Baden-Badener Kurhaus gibt es am Freitag um 21 Uhr Tango-Tanz und Tango-Musik vom Feinsten. Ein Tango-Orchester spielt live im Wandelgang und lädt die Besucherinnen und Besucher ein, ein wenig argentinische Stimmung aufzuschnappen.

Tango im Wandelgang der Trinkhalle in Baden-Baden am Freitag, 6.8. Der Eintritt ist frei und wer keinen Platz bekommt, kann die Musik auch vom Kurpark aus hören.

Tipp 4: "Das Haus in Montevideo" auf der Freilichtbühne Ötigheim

Das Stück "Das Haus in Montevideo" wurde vor 70 Jahren geschrieben, ist aber heute mindestens genauso unterhaltsam wie damals. In der Komödie über Moral, Versuchung und Belohnung der Tugend geht es um einen despotischen Professor, der vor Jahren seine jüngere Schwester verstieß, als diese unehelich schwanger wurde. Wer wissen will, wie die Geschichte ausgeht, kann einfach online auf der Seite der Ötigheimer Volksschauspiele ein Ticket buchen.

"Das Haus in Montevideo" auf der Freilichtbühne der Volksschauspiele Ötigheim am Samstag, 7.8. Los geht's um 14 Uhr, der Eintritt kostet zwischen 17 und 24 Euro. Momentan ist kein Impf- oder Testnachweis notwendig. Auf dem Gelände besteht FFP2-Maskenpflicht. Auf dem Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden.