Veranstaltungen über die Weihnachtsfeiertage in Karlsruhe und Umgebung

Wer seine Weihnachtsfeiertage nicht allein verbringen will, kann sich mit anderen zum Feiern zusammenschließen. In Karlsruhe und Umgebung sind verschiedene Veranstaltungen geplant.

In Karlsruhe kommt nach zwei Jahren Corona-Pause die Aktion "Weihnachten nicht allein" zurück. Kaffee trinken, einen Gottesdienst besuchen oder gemeinsam Abendessen: Wer neue Kontakte knüpfen will, ist hier an Heiligabend ab 15 Uhr genau richtig. Weil die Aktion von ehrenamtlichen Helfern, Unterstützern und Spendengebern angeboten wird, ist sie für Teilnehmende kostenfrei. Anmeldungen sind vorab online möglich.

Mitbring-Buffet in der Kulturküche Karlsruhe

"Alles darf, nix muss": Das ist in diesen Tagen der Leitsatz der Kulturküche Karlsruhe. Eingeladen ist jeder, der an Heiligabend nicht allein zuhause sein will. Weil keine Köche vor Ort sind, wird es ein sogenanntes Mitbring-Buffet geben. Das heißt: Jeder bringt mit, was der eigene Kühlschrank, der Geldbeutel oder das Kochtalent hergeben. Getränke und Knabbereien sind auch willkommen. Beginn ist um 18 Uhr. Anmeldungen sind vorab unter info@kulturkueche-karlsruhe.de möglich. Spontane Gäste sind aber auch willkommen.

Wer Weihnachten nicht allein feiern will, findet in Karlsruhe und Umgebung verschiedene Veranstaltungen. IMAGO IMAGO / Action Pictures

Weihnachtliches Scheunenfest in Ettlingen

In Ettlingen wird am 24. Dezember in einer alten Scheune gefeiert. Möglich gemacht wird das vom Diakonischen Werk des Landkreises Karlsruhe. Nach eigenen Angaben haben sich die Veranstalter für das "Offene Tor" ein stimmungsvolles Programm ausgedacht, zudem wird es für alle ein gemeinsames Weihnachtsessen geben. Das Diakonische Werk bittet zum einen um Voranmeldung, zum anderen einen Coronatest vor der Veranstaltung zu machen. Das Angebot ist kostenlos.

"Offene Tür an Heiligabend" in Rastatt

Der Hospizdienst Rastatt organisiert die "Offene Tür an Heiligabend" im Gemeindehaus St. Alexander. Start ist um 16.30 Uhr, gegen 21 Uhr soll die kostenlose Aktion beendet sein. Mehr Infos finden Interessierte unter 07222 77 55 40.