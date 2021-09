Veranstaltungen zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur

Am Europäischen Tag der jüdischen Kultur finden am Sonntag auch in der Region verschiedene Veranstaltungen statt. In Baden-Baden, Bruchsal und Karlsruhe stehen Konzerte und Vorträge auf dem Programm. In Bruchsal-Untergrombach steht der jüdische Friedhof im Mittelpunkt. Der Friedhof wurde im Dreißigjährigen Krieg angelegt und ist umfangreich saniert. Friedhof und Gedenkstätte können am Sonntagnachmittag besichtigt werden. In Baden-Baden finden ein Konzert und ein Vortag zum Thema "Geschichte der jüdischen Musik" statt. In Karlsruhe sind Veranstaltungen am Platz der ehemaligen Synagoge im Stadtzentrum und im Gemeindezentrum der jüdischen Kultusgemeinde vorgesehen. Dabei geht es unter anderem um die Spuren jüdischen Lebens in Karlsruhe.