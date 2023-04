Nach einer kurzen Arbeitswoche folgt für viele ein langes Osterwochenende. Ob Eiersuche oder Glückswanderung: In Karlsruhe und Umgebung sind jede Menge bunte Veranstaltungen geplant.

Entspannt schippert das Fahrgastschiff MS Karlsruhe am Karfreitag von Hafen zu Hafen und versorgt an Bord seine Gäste mit kleinen Gerichten, Kuchen und Getränken. Während der rund dreieinhalb Stunden langen Fahrt werden ohne Stopp Maxau, Wörth, der Ölhafen und Leopoldshafen angefahren. Beginn ist um 15:00 Uhr an der Anlegestelle in Karlsruhe. Karten können vorab online reserviert werden.

Ostergarten auf dem Rastatter Wochenmarkt

Am Karsamstag verwandeln die Rastatter Marktbeschicker in Kooperation mit der Stadt den Marktplatz in einen großen Ostergarten. Von 8:00 bis 12:00 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Meer aus Blumen, was auf das Osterfest einstimmen soll. Für Kinder werden kleine Osterüberraschungen versteckt.

Ostereiersuche auf dem Baden-Badener Merkur

Der Osterhase hoppelt am Samstag eifrig über den Baden-Badener Hausberg Merkur. Dort versteckt er für die jungen Gäste überall bunte Eier. Den ganz Kleinen überreicht er sie sogar persönlich.



Als kleines Rahmenprogramm sind eine Tombola sowie kostenloses Kinderschminken geplant. Außerdem wird mit frisch gebackenen Brezeln, Essen vom Grill und süßen Speisen für das leibliche Wohl gesorgt. Das 25-jährige Jubiläum der Veranstaltung „9999 Ostereier – Das Erlebnis auf dem Merkur“ findet am Samstag ab 10:00 Uhr rund um den Merkurturm in Baden-Baden statt. Die Ostereier-Suchaktion findet stündlich zwischen 11:00 und 15:00 Uhr statt.

Lebendiges Kunsthandwerk in Maulbronn

In Maulbronn (Enzkreis) gibt es seit fast 50 Jahren das „lebendige Kunsthandwerk“. Dort stellen dieses Jahr rund 140 Künstlerinnen und Künstler ihre eigenen Werke vor und bieten sie dort zum Verkauf an. Der Kunsthandwerkermarkt im Klosterhof Maulbronn findet von Karsamstag bis Ostermontag statt.

Glückswanderung am Ostersonntag in Schömberg

Im Nordschwarzwald geht man am Sonntag einer konkreten Frage auf die Spur: Was macht uns glücklich? In der Vergangenheit haben sich bereits viele Wissenschaftler mit dieser Frage befasst. Um die Antworten geht's bei einer sogenannten "Glückswanderung" in Schömberg (Landkreis Calw).



Auf einer geplanten Strecke von rund 14 Kilometern werden die Antworten gemeinsam angehört und einige Tipps auch direkt in die Praxis umgesetzt. Dazu wird diskutiert und über eigene Erfahrungen gesprochen. Beginn der Glückswanderung ist am Ostersonntag um 9:00 Uhr. Treffpunkt ist die Reha Klinik Schömberg. Eine Anmeldung ist vorab erforderlich.