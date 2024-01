SWR Wochenende vor dem Karlsruher Schloss

Beim SWR Wochenende vom 24. bis 26. August wartet ein weiterer Höhepunkt im Karlsruher Festivalsommer mit Live-Musik für jeden Geschmack auf das Publikum. Grooviger Jazz, die Hits der letzten 40 Jahre und Stimmungsmusik mit dem "König von Mallorca" – und das bei freiem Eintritt!

Freitag

Los geht es am Freitag mit der Karlsruher Jazz Night Vol. 2. Pünktlich zu ihrem 30. Geburtstag spielt die Up To Date Big Band ein Jubiläumskonzert der ganz besonderen Art. Mit dabei sind auch der Schlager-Sänger Teddy Schmacht, die bekannte Pop- und Jazz-Sängerin Fola Dada und der Jazz-Trompeter Thomas Siffling.



Samstag

Stimmung pur verspricht die SWR1 Band am Samstagabend. Die Vollblut-Musiker aus der SWR1 Musikredaktion lassen die Songs aus dem Radioprogramm lebendig werden und spielen die größten Hits der letzten 40 Jahre mit mindestens genau so viel Gefühl und Emotion wie im Original.



Das SWR Fernsehen sendet das Nachrichtenmagazin SWR aktuell live ab 19.30 Uhr vom Schlossvorplatz



Sonntag

Mit den SWR4 Sommernächten klingt das SWR Wochenende am Sonntag aus – und zwar mit einem echten Paukenschlag: Der selbsternannte "König von Mallorca" Jürgen Drews und die Schweizer Volksmusiker Fääschtbänkler sorgen für Stimmung und verwandeln den Schlossplatz in eine große Party-Zone. Unterstützung vom Plattenteller erhalten sie von SWR4 DJ Johannes Stier.



Im Anschluss an die Konzerte begeistern die SCHLOSSLICHTSPIELE mit atemberaubenden Videoprojektionen auf der größten Leinwand Deutschlands, der 170 Meter langen Fassade des Karlsruher Barockschlosses. Beginn ist jeweils um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.