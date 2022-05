Beim Kulturfestival "Schwein gehabt" auf dem Schlachthofgelände in Karlsruhe waren nach Schätzungen des Veranstalters am Samstag etwa 5.000 Besucher. Man sei zufrieden, dass die Kulturnacht bei bestem Wetter vom Publikum so gut angenommen wurde, so der Sprecher Johannes Frisch. Über 100 Kreativbetriebe des Geländes hatten regionale und internationale Gäste zu dem Festival eingeladen. Darunter Akteure von Straßentheater und Lichtkunst.