VBK und AVG passen in Karlsruhe Fahrplanangebot für Silvester an

Der Fahrplan der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) und der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) wird über Silvester gekürzt. Gleichzeitig wird in der Neujahrsnacht die Taktung verstärkt.

An Silvester fahren die Busse und Bahnen des KVV zunächst nach dem normalen Samstagsfahrplan. Ab 14 Uhr greift dann der Sonntagsfahrplan. Sämtliche Buslinien werden dann kurz vor dem Jahreswechsel den Betrieb einstellen.

Allerdings wird dann am Neujahrsmorgen ab 1 Uhr die Taktung von Bussen und Bahnen wieder verstärkt. So fahren alle nightliner-Bahnen im Gegensatz zum normalen Samstagsfahrplan doppelt so häufig. Am Neujahrstag selbst fahren alle Linien nach dem regulären Sonntagsfahrplan, aber ohne Nachtlinien.

Turmbergbahn in Durlach fährt

An Silvester finden tagsüber keine Fahrten der Turmbergbahn statt, sondern erst ab 22 Uhr. Nach dem Jahreswechsel fährt die letzte Bahn um 1 Uhr talwärts. Bei Bedarf werden auch danach noch einzelne zusätzliche Fahrten angeboten. Am Neujahrsmorgen, 1. Januar 2023, können Fahrgäste von 13 bis 18 Uhr die Bahn nutzen.

Turmbergbahn in Karlsruhe-Durlach dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Uli Deck

Erreichbarkeit der KVV-Kundenhotline

Am 31. Dezember ist die Kunden-Hotline von 7 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0721/6107-5885 geschaltet. Außerhalb dieser Zeiten können Fahrgäste für Fahrplanauskünfte die Service-Hotline bis 22 Uhr erreichen. Hier erfolgt dann eine automatische Weiterleitung an einen externen Dienstleiter.