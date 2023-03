Verkehrsbetriebe Karlsruhe stellen Baustellenplan für 2023 vor

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) haben am Mittwoch ihr Jahresbauprogramm vorgestellt. Von April bis Oktober sollen vor allem Gleisarbeiten durchgeführt werden.

Insgesamt 13 Bauprojekte haben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe für die kommenden Monate geplant. Den Auftakt machen umfangreiche Gleisarbeiten am Entenfang, die nach den Osterferien am 17. April beginnen. Zeitgleich starten auch Modernisierungsarbeiten am Schienennetz in der westlichen Kaiserallee zwischen den Haltestellen Yorkstraße und Händelstraße. Beide Bauprojekte sollen bis zum 27. Mai abgeschlossen sein.

Ersatzverkehr wird eingerichtet

Während den Baumaßnahmen werden die Haltestellen Philippstraße und Händelstraße nicht von Straßenbahnen angefahren. Zwischen Yorkstraße und Entenfang wird deshalb ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Bahnen der Linien S12, S2 und S5/S51, die normalerweise zwischen diesen beiden Haltestellen unterwegs sind, werden über den Streckenabschnitt Weinbrennerplatz-Kühler Krug-Mühlburger Feld zum Entenfang umgeleitet.

Eine Karte zeigt die für 2023 geplanten Baustellen am Schienennetz der Verkehrsbetriebe Karlsruhe. Verkehrsbetriebe Karlsruhe

Die Tramlinie 3 verkehrt nur zwischen Rintheim und der Haltestelle Europaplatz/Postgalerie. Eine Ersatztramlinie 6 bedient dann den Streckenabschnitt zwischen der Haltestelle Europaplatz/Postgalerie und Daxlanden bzw. Rappenwört. Für den Busverkehr am Entenfang wird es zeitweise eine Ersatzhaltestelle in der Lameystraße geben.

Albtalbahnhof wird zur Baustelle

Ein weiteres Großprojekt werden die Bauarbeiten am Albtalbahnhof. Ende Mai soll dort eine Betonplatte im Boden erneuert werden, Ende Juli starten dort Gleisarbeiten. Auch Bereiche des Hauptbahnhof-Vorplatzes sind davon betroffen. Insgesamt plant die VBK bis Ende Oktober 13 Sanierungsprojekte rund um ihr Schienennetz.

Den Schlusspunkt der diesjährigen Sanierungsarbeiten markieren Gleisbauarbeiten der Karlsruher Schieneninfrastruktur-GmbH (KASIG) am Kronenplatz. Nach der Fertigstellung der Kombilösung wird hier vom 25. September bis zum 27. Oktober unter anderem das Gleisdreieck im Kreuzungsbereich der Fritz-Erler-Straße und Kaiserstraße durch die endgültigen Gleisbögen ersetzt.