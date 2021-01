Große Freude bei den Beschäftigen im öffentlichen Dienst in Karlsruhe. Nach wochenlangen Verhandlungen im Tarifstreit wurde endlich eine Einigung erzielt. Das Ergebnis: Mehr Lohn!

4,5 Prozent mehr Gehalt gibt es in Zukunft in der niedrigsten Lohngruppe, in der höchsten sind es 3,2 Prozent mehr. In Karlsruhe profitieren davon die Angestellten in den Städtischen Betrieben. Dazu gehören neben den Stadtwerken oder dem Städtischen Klinikum auch die Beschäftigen in städtischen Ämtern und Bundesbehörden.

Keine Lohnerhöhung bei den VBK

In die Röhre schauen unterdessen die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK). Laut Verdi soll der Kommunale Arbeitgeberverband beschlossen haben, die Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst nicht für die Angestellten der Verkehrsbetriebe zu übernehmen. Grund dafür sei eine Besonderheit bei den Tarifverträgen.

"Jetzt zählt es erst recht! Wir werden noch einmal eine Schippe drauflegen müssen!" Thorsten Dossow, Geschäftsführer Verdi Mittelbaden-Nordschwarzwald

So gibt es einen Tarifvertrag, der die Höhe der Entgelte regelt und bislang an die Lohntarife im öffentlichen Dienst gekoppelt war. In einem zweiten Tarifvertrag, dem sogenannten Mantelvertrag, werden Dinge wie Arbeitszeiten und Urlaubstage verhandelt. Wie Thorsten Dossow, Geschäftsführer von Verdi im Bereich Mittelbaden-Nordschwarzwald erklärt, habe sich der Kommunale Arbeitgeberverband jetzt dazu entschieden, die bundesweit beschlossenen Lohnerhöhungen nicht zu übernehmen. Stattdessen sollen die Verhandlungen um mehr Geld an den Tarifstreit im Mantelvertrag gekoppelt werden.

Enttäuschung bei den Mitarbeiten

Laut Thorsten Dossow sei die Enttäuschung darüber bei den Beschäftigten der VBK riesig. Allerdings wolle man jetzt umso mehr für eine bessere Bezahlung kämpfen. Das heißt natürlich, dass auch in Zukunft weiter mit Streiks bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe gerechnet werden muss. Wer in Karlsruhe also gehofft hat, dass mit der Einigung im Tarifstreit Ausfälle im Bus- und Straßenbahnverkehr Geschichte sind, wird sich noch etwas gedulden müssen.