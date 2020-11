per Mail teilen

Vanessa Schulz tritt für Die PARTEI als Kandidatin im Oberbürgermeisterwahlkampf an. Die 39-Jährige kommt ursprünglich aus Osnabrück.

Über ihr Lehramt- und Pädagogik-Studium landete Schulz als Kauffrau für Büromanagement in 2013 in Karlsruhe. Inzwischen ist sie Projektassistentin bei einem großen Knielinger Industrieunternehmen. Um sich kommunalpolitisch einzubringen, trat Schulz im August 2020 in Die PARTEI ein.