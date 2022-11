Der Maler und Zeichner Marcel van Eeden ist zum neuen Rektor der Karlsruher Akademie der Bildenden Künste gewählt worden. Wie die Kunstakademie mitteilte wird der Niederländer die Akademie in den kommenden sechs Jahre leiten. Er tritt sein Amt am 1. Oktober an und folgt damit auf Harald Klingelhöller, der in den Ruhestand wechselt.