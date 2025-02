Blumen werden zu Valentinstag unglaublich teuer. Doch nicht alle Blumenhändler in Karlsruhe profitieren davon. Ein Besuch im Blumenladen und auf dem Markt in Karlsruhe.

Die Stimmung ist gut bei den Floristinnen der Gärtnerei Bühler in Karlsruhe, obwohl viel zu tun ist. Es mussten mehr Mitarbeiterinnen als sonst zur Arbeit kommen, denn die Vorbereitungen für einen der wichtigsten Tage im Jahr sind aufwändig.

Rund 150 Blumensträuße werden für den Valentinstag vorbereitet. Das ist kreative Arbeit im Akkord. Die Mitarbeiterinnen lassen sich auch bei dem hohen Arbeitsaufwand ihr Lachen nicht nehmen. Sie freuen sich über besonders kitschige Bestellungen und Liebesbriefe, die an vorbestellte Sträuße angebracht werden.

Susanne Bühler verkauft an Valentinstag in ihrer Gärtnerei besonders viele Blumen. SWR Annika Jost

Blumen am Valentinstag: Rote Rosen bleiben beliebt

Laut Chefin Susanne Bühler sind vorbestellte Blumensträuße und der Lieferdienst in diesem Jahr besonders beliebt. Bei der Vorliebe für die Auswahl der Blumen ändert sich hingegen nicht viel, erzählt sie: "Die rote Rose ist die beliebteste Blume".

Wir binden auch Sträuße mit rosa Rosen oder bunten Frühlingsblumen. Aber die rote Rose bleibt vorne.

Rote Rosen bleiben beliebt am Valentinstag. SWR Annika Jost

Blumen und Sträuße sind über den Valentinstag viel teurer als sonst im Jahr. Ein Blumenstrauß kostet in der Gärtnerei zwischen 20 und 40 Euro. Eine rote Rose kostet fünf Euro. Für die Gärtnerei ist der Valentinstag einer der umsatzstärksten Tage des Jahres, aber auch einer der arbeitsreichsten.

Der Muttertag ist noch stärker und auch die Weihnachtszeit ist stärker als der Valentinstag.

Markthändler profitiert nicht vom Valentinstag

Eher schlecht ist die Stimmung am Stand von Thorsten Brill. Er verkauft Blumen auf verschiedenen Wochenmärkten in Karlsruhe. Freitags steht er mit seinem Stand auf dem Stephanplatz. Immer wieder kommen ältere Frauen vorbei und kaufen kleine Sträuße oder Topfblumen. Doch vom Valentinstag profitiert er nicht, erzählt er. Der Grund: Der 14. Februar fällt in diesem Jahr auf einen Freitag und der Markt hat nur bis 13 Uhr geöffnet.

Die meisten machen auch freitags erst um 15 Uhr Feierabend.

Thorsten Brill verkauft Blumen auf Wochenmärkten in Karlsruhe. SWR Annika Jost

Mehr Kunden hat er durch den Valentinstag also nicht. Aber höhere Einkaufspreise bei den Großhändlern. "Die Preise für Blumen steigen teilweise auf das Doppelte!" Eins zu eins weitergeben kann er die an seine Kunden nicht. "Sonst würde niemand mehr kommen." Einen Lichtblick hat Thorsten Brill aber: In den nächsten zwei Jahren fällt der Valentinstag auf das Wochenende. Dann haben die Männer auch Zeit, bei ihm auf dem Markt die Blumen für die Partnerin zu kaufen.

An Valentinstag: Männer kommen nur an diesem Tag

Für Susanne Bühler ist der Valentinstag noch aus einem anderen Grund wichtig: Nur an diesem Tag kommen Männer in ihre Gärtnerei. Sonst sind es fast ausschließlich Frauen, erzählt sie. Aber an Valentinstag kommen sie in Scharen: "Von jung bist alt und durch alle Berufsgruppen durch", erzählt die Chefin.

Ihre Mitarbeiterinnen haben noch einiges zu tun, um auf den großen Andrang vorbereitet zu sein. Aber die gute Stimmung bleibt: Die Chefin hat Kuchen für alle besorgt. Und für Erheiterung sorgt auch der nächste Liebesbrief, der die "atemberaubende Eleganz" der Partnerin beschreibt.