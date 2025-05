Vatertag mit Bollerwagen? Beim Vätertreff in Karlsruhe halten sie davon gar nichts. Regelmäßig treffen sich hier Väter und reden über ihre Probleme und über ihre Rolle als Väter.

Christi Himmelfahrt ist Vatertag. Da machen viele den traditionellen Ausflug mit Bollerwagen und Bierkiste. Aber was bewegt Väter wirklich heutzutage? Was macht einen guten Vater aus und mit welchen Problemen haben sie es jeden Tag in ihrer Rolle zu tun? In Karlsruhe gibt es einen von der Stadt organisierten Vätertreff. Dort können sich Väter bei einem Kaffee austauschen.

Der Vätertreff findet ein Mal pro Woche in Karlsruhe statt SWR

Zeit mit Kindern - Vatersein macht glücklich

Kinder spielen auf der Krabbeldecke oder sitzen auf dem Schoß. Die Väter am Tisch sind im Gespräch miteinander und sind offensichtlich ganz glücklich in ihrer Rolle. Es sei das größte für ihn, den Tag mit dem Lachen seines Sohnes zu beginnen, erzählt Andreas. Julian ist ein Jahr alt. Andreas ist in Elternzeit. Beide sind an diesem Vormittag im Karlsruher Vätertreff.

Wenn er morgens neben mir aufwacht und mich anstrahlt, dann kann der Tag einfach nur gut werden.

Andreas ist Vater von Julian und besucht den Vätertreff in Karlsruhe SWR

Reden hilft - Väter unterstützen sich gegenseitig

Während die Väter mit den Kindern hier im Vätertreff sind, sind die meisten Mütter bei der Arbeit. Arbeitszeit und Elternzeit sind sauber aufgeteilt, 30 Prozent hier, 70 Prozent dort, Teilzeit, Elternzeit. Probleme gibt es meistens mit ganz alltäglichen Dingen. Man müsse sich einfach auch helfen lassen, sagt ein anderer Vater. Und er berichtet von einem Anruf bei der Schwiegermutter, die ihn unterstützte, als er erkältet mit seiner Tochter zuhause war.

Einfach reden! Das hilft schon sehr, auch dieser Perspektivwechsel unter Männern.

Es gibt viele Themen, die im Vätertreff besprochen werden, vom Campingurlaub bis zum Brei für Kleinkinder. Viele Lösungen kämen fast von allein, durch den Austausch, sagen sie hier.

Andreas hat eine Tochter und besucht regelmäßig den Vätertreff SWR

Kein Bollerwagen: "Ich bin Vater am Vatertag"

Frauen seien viel mehr unter Druck, das ist die Meinung der Väter hier. Die Erwartungen an Mütter und deren Rolle seien groß. Bei ihm habe es keinen gesellschaftlichen Druck gegeben, erzählt Andreas. Sein Arbeitgeber habe ihm einfach viel Spaß gewünscht in der Elternzeit.

Es ist echt schwierig, es als Mann zu verbocken. Das ist eigentlich schon ein bisschen albern. Die Frau wiederum kann es ja nur falsch machen.

Und alle sind sich einig, was den traditionellen Vatertag betrifft. Dieser Tag mit dem Klischee vom Bollerwagen ist nichts für sie. Seine Frau gehe auf eine Weiterbildung, sagt Julians Vater.

Ich kümmere mich am Vatertag um meinen Sohn. Ich bin also Vater am Vatertag.

Auch für Siegwart, Vater von drei Kindern und Organisator des Karlsruher Vätertreffs, bedeutet der traditionelle Vatertag nichts. Er organisiert den Treff auch an diesem Donnerstag. Damit die Väter am Vatertag eine schöne Zeit zusammen haben.