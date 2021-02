Hier bietet die ARD-Rechtsredaktion etwas wirklich Neues. Seit April 2018 ist es zulässig, die Urteilsverkündungen aller obersten Bundesgerichte zu filmen.

Am Bundesverfassungsgericht geht das bereits seit 1998. Ausschnitte der Urteile bauen wir in die aktuellen Nachrichtenbeiträge ein. Die kompletten Urteilsverkündungen (vor allem vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe) bieten wir hier als Video an, immer mit einer kurzen journalistischen Einführung ins Thema von Mitgliedern der ARD-Rechtsredaktion.



Alle Urteilsverkündungen im Überblick gibt es bei Phoenix:

Alle Videos in einer Playlist: