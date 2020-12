Urteil in Karlsruher Eisbahn-Prozess erwartet

Im Prozess um mögliche Anschlagspläne auf die Eisbahn in Karlsruhe wird am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart das Urteil erwartet. Die Anklage fordert für den Angeklagten eine lange Haftstrafe, der Verteidiger plädiert auf Freilassung.