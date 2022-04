Prozess um tödlichen Angriff im "Laubgässchen": Urteil erwartet

Im Prozess um einen tödlichen Angriff auf einen Rentner in Pforzheim wird am Donnerstag vor dem Karlsruher Landgericht das Urteil erwartet. Angeklagt sind zwei 33 und 36 Jahre alte Männer. Im November 2020 sollen die beiden einem 66-Jährigen aufgelauert haben, um ihn auszurauben. Sie hätten ihr Opfer zu Boden gestoßen und gegen den Kopf getreten, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Als eine Passantin um Hilfe schrie, seien die Täter ohne Beute geflüchtet. Der Rentner erlag wenige Tage später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die mutmaßlichen Angreifer wurden in Italien festgenommen. Im Prozess beschuldigten sie sich gegenseitig für die tödlichen Tritte.