Vor dem Baden-Badener Landgericht ist am Donnerstag ein 28-Jähriger zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann vor etwa zwei Jahren eine junge Frau in einem Wald vergewaltigt und geschlagen hat. Die Beiden hatten sich zuvor über ein Dating-Portal im Internet kennengelernt.