Das Landgericht Karlsruhe hat einen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren Haft verurteilt. Er hatte seine Ehefrau in Bruchsal bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt.

Drei Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung. So lautet das Urteil des Landgerichts Karlsruhe gegen einen Mann, der im vergangenen Oktober seine Frau gewürgt hat. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der 46-Jährige das Opfer im Keller eines Wohnhauses in Bruchsal von hinten in den Schwitzkasten nahm und mindestens 20 Sekunden würgte. Die Frau verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Motiv war unter anderem offenbar Eifersucht, der Angeklagte vermutete, dass ihm seine Frau untreu war.

Ehepaar kam zu Hilfe

Ein Ehepaar hörte Schreie und kam der Frau zu Hilfe. Zunächst konnten sie Hände und Arme des Mannes vom Hals des Opfers lösen und ihn schließlich ganz wegziehen.

Gericht blieb unter den Forderungen von Anklage und Verteidigung

Mit dem Urteil blieb die Kammer unter den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft forderte neun Jahre Haft unter anderem wegen versuchten Mordes. Die Verteidigung plädierte auf eine Strafe im Bereich von vier Jahren wegen versuchten Totschlags. Das Gericht betonte jedoch, dass es zu viele Zweifel an einem Tötungsvorsatz habe. Die Maßstäbe für einen solchen Vorsatz seien sehr hoch. Angeklagt war der Mann ursprünglich wegen versuchten Mordes.

Attacke auf Ehefrau - Kammer hat Zweifel an Tötungsvorsatz

Der Vorsitzende Richter sprach am Montag von einem "Grenzfall". Die Kammer habe sich aber nicht durchringen können, einen Tötungsvorsatz anzunehmen. Eine Planung konnte demnach nicht nachgewiesen werden. Der Mann hatte zwar geschrieen, er bringe seine Frau um. Das sei aber nicht ausreichend.

Mann bereut Angriff auf Ehefrau

Für den Mann spreche, dass er nicht einschlägig vorbestraft sei. Zudem habe er die Tat eingeräumt. Auch seien bei der Frau keine bleibenden körperlichen Schäden entstanden. Allerdings sei der Angriff von hinten erfolgt und gegen eine deutlich schwächere Frau. Der Mann hatte laut Staatsanwaltschaft Kampfsport-Erfahrung. Zwar hatte er vor der Tat mehrere Gläser Alkohol getrunken, stand nach Ansicht des Gerichts aber nicht unter übermäßigem Alkoholeinfluss. Einen minder schweren Fall schloss die Kammer daher aus.

Das Opfer hatte von seinem Recht Gebrauch gemacht, die Aussage zu verweigern. Die Geschädigte wolle sich wohl versöhnen, so der Vorsitzende Richter. Der 46-Jährige hatte bei der Urteilsverkündung Tränen in den Augen. Zuvor hatte er mit brüchiger Stimme beteuert, dass es ihm "schrecklich leid tue". Gegen das Urteil können noch Rechtsmittel eingelegt werden.