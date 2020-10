Als nicht schuldfähig befand das Landgericht Karlsruhe einen Mann, der Ende vergangenen Jahres in Pforzheim und dem Enzkreis mehrere Autos angezündet hat und ordnete Unterbringung in der Psychiatrie an. Damit folgte das Gericht den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Ein Gutachter stellte bei dem Angeklagten während des Verfahrens eine schwere paranoide Schizophrenie fest und attestierte ihm Schuldunfähigkeit. Da die Gefahr neuer Straftaten groß sei wurde die Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung empfohlen und mit dem Urteil auch angeordnet. Der 25-jährige Mann hatte im November und Dezember 2019 in Pforzheim und drei Enzkreis-Gemeinden 15 teils hochpreisige Fahrzeuge in Brand gesetzt. Stimmen hätten ihm das befohlen, erklärte er.