Nach Brand in Kraichtal - Suche nach der Ursache geht weiter

Nach dem tragischen Feuer in einem Einfamilienhaus in Kraichtal im Kreis Karlsruhe suchen die Ermittler weiter nach der Unglücksursache. Eine Mutter und ihre drei Söhne waren ums Leben gekommen.

Nach dem Brand am Dienstag haben die Ermittler keine Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die genaue Brandursache müssten die Kriminaltechnik und Sachverständige des Landeskriminalamtes noch ermitteln, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein vorläufiges Ergebnis sei frühestens in der kommenden Woche zu erwarten.

Ergebnis der Obduktion liegt vor

Bei dem Feuer in einem Dachstuhl waren eine 41-jährige Frau und ihre drei Söhne ums Leben gekommen. Zwei davon waren den Angaben zufolge sechs Jahre alt, einer acht Jahre. Die Obduktion der Leichen habe ergeben, dass alle vier offenbar durch das Einatmen von Rauchgas ums Leben gekommen seien, teilten die Ermittler nun mit.

Knallgeräusch durch Bauschaum-Sprühdosen

Ein Ersthelfer, der das Feuer löschen wollte, hatte sich schwere Brandverletzungen zugezogen. Bei ihm soll es sich um einen Bekannten der Familie handeln, die getrennt vom Vater lebte. Der Verletzte ist außer Lebensgefahr.

Zeugen hatten zudem von Knallgeräuschen berichtet, bevor der Dachstuhl in Flammen stand. Diese dürften auf Bauschaum-Sprühdosen zurückzuführen sein, die wohl wegen der Hitze explodiert seien, hieß es.