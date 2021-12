Brandursache im Luxushotel Badischer Hof in Baden-Baden weiter unklar

per Mail teilen

Etwa einen Monat nach dem Großbrand im Baden-Badener Luxushotel Badischer Hof ist die Brandursache weiter unklar. Das vor kurzem umfassend renovierte Hotel war bei dem Feuer massiv beschädigt worden und gilt seither als einsturzgefährdet.

Nach Angaben eines Polizeisprechers dauern die Untersuchungen zur Brandursache weiter an. Es stehe immer noch der Verdacht der Brandstiftung im Raum. Bei dem Großbrand war Sachschaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden.

Sanierungsarbeiten dauern noch lange

Zur Zeit laufen Sicherungsarbeiten am Gebäude. Der ausgebrannte Dachstuhl liegt immer noch frei. Die Sanierungsarbeiten an dem historischen Gebäude werden nach Auskunft der Betreiber mindestens zwei Jahre dauern.

Luxushotel vor vier Wochen abgebrannt

Bei dem Brand Anfang September waren mehr als 100 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Der Brand im Hotel „Badischer Hof“ war gegen 3 Uhr nachts ausgebrochen. Der Dachstuhl des Gebäudes stand zeitweise lichterloh in Flammen, Rauch war schon von weitem zu sehen. Rettungskräfte brachten die rund 160 Gäste in Sicherheit. Eine Frau wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Bereich nahe der Innenstadt wurde weiträumig abgesperrt.

